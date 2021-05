Loredana Groza, party nebun pe lacul Snagov. Alături de cine a fost surprinsă vedeta 

22:20

Gina Pistol se acceptă așa cum este. Nu face sacrificii, ci duce o viață echilibrată. A scăpat de kilogramele în plus după ce acum două luni a născut. Ultima fotografie o înfățișează pe iubita lui […] The post Gina Pistol, la momentul adevărului: ”Am învățat să mă accept și să fac pace cu mine!” Fotografia făcută recent pe care le-a arătat-o fanilor appeared first on Cancan.