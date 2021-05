Dan Nistor, iritat că n-a fost desemnat cel mai bun jucător al finalei: „Nu știu ce trebuia să fac. Să mai dau două goluri?”

18:10

Titlul în La Liga se decide astăzi, de la ora 19:00. Atletico Madrid o înfruntă pe Valladolid, în deplasare, iar Real Madrid primește vizita lui Villarreal. Meciurile sunt liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Telekom Sport, Digi Sport și Look Sport. Atletico Madrid are un avans de două puncte față de Real. Formația lui Diego Simeone are nevoie de o victorie, pentru a nu depinde de rezultatul rivalei. ...