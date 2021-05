Cum a învins mama Laurei Cosoi cancerul. Ligia Cosoi a vorbit despre drama prin care a trecut: ”Mi-am spus că boala nu poate fi în fiecare celulă”

12:20

Ionuţ Badea, antrenorul principal al formației Astra Giurgiu, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că deși echipa sa a retrogradat în liga secundă are doar de câștigat dacă se va impune în finala […] The post Giurgiuvenii vor să spele rușinea retrogradării cu trofeul Cupei României: „Este un moment special!” appeared first on Cancan.