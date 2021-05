Peste 90% din autovehiculele verificate de RAR la sfârşitul săptămânii, în Bucureşti, aveau defecţiuni majore

11:10

Daniela Gyorfi are probleme și trebuie să își schimbe implantul mamar. Cântăreața în vârstă de 52 de ani are unele frici și amână operația. Acum a făcut primele dezvăluiri, a povestit pe larg cu ce se confruntă. La mijlocul lunii mai, pe 13, Daniela Gyorfi a dezvăluit într-o emisiune de televiziune că are probleme la […]