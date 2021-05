Jador vrea să o recucerească pe Georgiana, iubita din facultate. Cum a fost surprins artistul

12:10

Andreea Bălan și Tiberiu Argint tocmai au împlinit un an de relație. Cu această ocazie, cei doi și-au luat o binemeritată vacanță la Dubai, o destinație în care artista nu a mai călătorit până acum. […] The post Declarații de dragoste emoționante. Andreea Bălan și Tiberiu Argint sărbătoresc un an de relație la Dubai appeared first on Cancan.