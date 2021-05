Un cuplu de indieni a făcut nunta în avion să scape de restricții. Ce s-a întâmplat în aer

11:20

Prima eclipsă totală de lună din ultimii doi ani și unica din 2021 an va avea loc miercuri, 26 mai, odată cu „Superluna Sângerie”, momentul din an în care luna se va afla la cea mai mică distanță față de Terra, relatează The Guardian. Fenomenul cosmic va putea fi văzut cel mai bine din Hawaii, […]