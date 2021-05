Tudor Ionescu a făcut anunțul! Colegul său de trupă a părăsit proiectul Fly Project. „Am luat-o pe drumuri diferite”

19:40

Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat, în cursul zilei de luni, că în prezent nu există resurse pentru o creștere a alocațiilor în acest an, ci abia anul viitor, în 2022. Potrivit OUG 123/2020, care […] The post Ludovic Orban, despre creșterea alocațiilor de la 1 iunie: „Nu există resurse” appeared first on Cancan.