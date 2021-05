Planul fuziunii prinde contur la Constanța! Discuție intre Gică Hagi și Mihai Lupu pe marginea proiectului

17:20

Mihai Eșanu a povestit care sunt sfaturile după care s-a ghidat în viață și a dezvăluit că avea insomnii când Dinamo se împotmolise la retrogradare.- Mihai, cum a fost acest prim sezon al tău în Liga 1?- Am început ca al doilea portar, apoi au venit cei doi spanioli, ajunsesem al treilea, am ajuns și la Dinamo II, apoi viața a făcut să fiu titular la prima echipă. Mă bucur că am putut să-mi fac meseria și sper să pot să mi-o fac și mai bine. ...