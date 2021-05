Hrănirea porumbeilor pe domeniul public, interzisă la Timişoara. Ce amendă riscă cei care nu respectă interdicția

17:20

Smiley a fost astăzi invitat în cadrul emisiunii „La Măruță” și a vorbit depre fetița lui și a Ginei Pistol, dar și despre cum s-a schimbat viața lor după venirea pe lume a micuței Josephine. „Josephine are 2 luni și jumătate. Când am plecat de acasă ne-am jucat, am gângurit un pic, mi-a zâmbit, zâmbetul […]