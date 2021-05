Actrița Liliana Mocanu din Las Fierbinți, declarații cu lacrimi în ochi la TV despre trauma suferită: “E cumplit să-ți duci mama pe ultimul drum într-o pungă” | VIDEO

12:00

La fel ca și ceilalți artiști din România, Dan Helciug a fost grav afectat de pandemie, motiv pentru care a fost nevoit să se reorienteze pentru a câștiga bani. În caz că lucrurile nu vor […] The post În lipsa concertelor, s-a reorientat. Ce face, în prezent, Dan Helciug pentru bani. “Pandemia ne-a nenorocit!” appeared first on Cancan.