O recunoști? Imagini rare cu Andreea Esca, de la debutul în televiziune. Cum arăta știrista de la Pro TV, la 19 ani. FOTO

16:30

Fratele lui Mircea Nebunu, Vali Nebunu, a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu executare, iar soția acestuia, Doina Băluș, a primit o pedeapsă de doi ani de închisoare. Decizia nu este definitivă.