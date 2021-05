Povestea tristă a Simonei, o tânără de 20 de ani care vrea să-și cunoască mama: „Am fost adoptată de o familie americană minunată”

18:50

Pandemia i-a „adus” Marinelei Nițu câteva kilograme în plus. Fosta parteneră a lui Miron Cozma s-a schimbat total după ruptura dintre ei, din urmă cu câțiva ani. Artista locuiește acum în orașul său natal, Brașov, […] The post Ce s-a întâmplat cu Marinela Niţu, după ce a „divorţat” de Miron Cozma? A intrat într-un con de umbră şi nu s-a mai auzit nimic despre ea appeared first on Cancan.