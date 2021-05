Theo Rose l-a lăsat pe Cătălin Măruță cu gura căscată. Ce face artista dacă nu are cu cine să mânânce. “Îmi place să…”

10:40

Un pensionar a rămas fără bani, după ce a căzut în plasa unei femei de 42 de ani. Aceasta îl filase pe bărbat, după ce l-a văzut că a scos o sumă importantă de bani […] The post O nouă metodă de tâlhărie face victime printre bătrâni. Cum a fost jefuit un pensionar appeared first on Cancan.