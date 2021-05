BANC| Ce faci când o fată îți spune „Sunt gata în cinci minute”

11:30

Vicepremierul Kelemen Hunor a vorbit despre creșterea vârstei de pensionare în România. Președintele UDMR a precizat că discuțiile vizează și pensionarea anticipată, context în care s-a arătat de părere că nu este corect să fii […] The post Mare atenție! Crește vârsta de pensionare în România? Anunțul oficial făcut de vicepremierul României appeared first on Cancan.