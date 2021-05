Alex Bodi, sfătuit să renunțe la planul de a fi cu Bianca Drăgușanu! Cum a reacționat musculosul | FOTO

11:50

În ultima ediție a emisiunii ”Chefi la Cuțite a avut loc o schimbare radicală. Cuțitul de aur al lui Sorin Bontea a trecut în echipa lui Cătălin Scărlătescu. În ediția de marți, 25 mai, echipa […] The post Schimbare la Chefi la Cuțite! Cine a trecut în echipa lui Cătălin Scărlătescu appeared first on Cancan.