România este pe primul loc în UE la decese în rândul copiilor sub un an. Cum putem ameliora acest indicator deprimant?

Dintre stratele Uniunii Europene, România are cea mai mare rată a mortalității infantile. Iar situația din județele defavorizate este și mai disperată. „M-am născut în 1960 și până acum eu nu am văzut curent electric în casă”, a spus unul dintre locuitorii pe care i-am întâlnit. Că sistemul medical din România are nevoie de investiții […]

