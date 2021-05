Ce sumă a primit Irinel Columbeanu de la Antena 1, pentru a participa la Asia Express. Nimeni nu se aștepta la asta

16:30

Lorelei Bratu și Zarug fac echipă în cel de-al patrulea sezon Asia Express 2021. Tânăra este model plus-size și are o comunitate destul de numeroasă pe rețelele de socializare. Lorelei Bratu este un model plus-size, […] The post Cine este Lorelei Bratu, concurenta de la Asia Express sezonul 4. Face echipă cu Zarug appeared first on Cancan.