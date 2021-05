Varianta indiană a SarsCoV-2 afectează mai mult tinerii sub 21 de ani, conform unui epidemiolog britanic

07:00

Dintre stratele Uniunii Europene, România are cea mai mare rată a mortalității infantile. Iar situația din județele defavorizate este și mai disperată. „M-am născut în 1960 și până acum eu nu am văzut curent electric în casă”, a spus unul dintre locuitorii pe care i-am întâlnit. Că sistemul medical din România are nevoie de investiții […]