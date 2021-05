Se deschid cluburile și se fac nunți! Iată lista completă a relaxării de la 1 iunie

09:20

În ultima perioadă, subiectul legat de vaccinarea anti-COVID-19 a generat numeroase discuții. Așa cum era de așteptat, în continuare există oameni pro și contra imunizare, așa că nu este de mirare că cei care nu […] The post Nu e banc! Ce afiș a lipit un taximetrist din București, pe mașina sa. Clienții s-au prăpădit de râs. FOTO appeared first on Cancan.