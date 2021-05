Primarul din Limanu, mesaj pentru Cîțu: "Dacă iubește Vama Veche îl rog să ne susțină"

18:30

România are nevoie de un nou mod de a face politică, trecând dincolo de lupta dintre doctrinele de stânga şi de dreapta. În condiţiile în care valoarea unei naţiuni este asigurată de suma valorilor individuale, trebuie ca promovarea noilor lideri să se facă pe criteriul meritului. În plus, este necesar ca statul să se asigure că are o clasă de mijloc puternică, aceasta fiind motorul unei economii prospere și al unei societăţi sănătoase. Sunt idei revoluţionare care se regăsesc în noua carte lansată de profesorul Dan Voiculescu astăzi, în prezenţa a numeroase personalităţi publice.