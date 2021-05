Nou sezon al seriei „Viața de la capăt”, la ICR New York

ICR New York și Muzeul Național al Literaturii Române (MNLR) au lansat cel de-a doilea sezon al programului online “LIFE ANEW. Writers Imagine the World after the Pandemic” / „Viața de la capăt. Scriitorii...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnalul.ro