Se redeschide sculputura de pe care s-au sinucis mai mulți oameni! Ce vor face, acum, paznicii VIDEO

09:40

Gabor Stoica este un tânăr artist de muzică populară de la noi care are, însă, o poveste de viață cumplită. Acesta dorește cu orice preț să-și găsească mama și face orice îi stă în putință […] The post Tânăr cântăreț de muzică populară, apel disperat! Artistul își caută mama: „Nu ştiu oare de ce mi-a fost dat să cresc fără tine” appeared first on Cancan.