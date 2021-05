Fosta soție a liderului PSD are probleme de sănătate?! A apărut pe stradă foarte slabă și cu branula în mână

11:40

Mioara Romna a fost externată din centrul în cae a fost internată, iar acum locuiește cu fiica ei cea mică. Oana Roman are grijă în permanență de mama ei, care necesită o atenție sporită în […] The post Oana Roman, noi detalii despre starea de sănătate a mamei sale: ”Am fost la medicul de familie” appeared first on Cancan.