Cum a plasat PNL o fostă șefă de piețe în fruntea Centrului de Sănătate al STB. Peste 5.000 de euro lunar pentru noua directoare

Centrul de Sănătate al Societății de Transport București (STB) are, începând cu 19 mai, un nou director general: Mihaela Prodeus. Nu are legătură nici cu medicina, nici cu STB. Are însă cu PNL. În 2016 a fost aleasă consilier local PNL la sectorul 4, dar a renunțat la mandat pentru un post de șefă la […]

