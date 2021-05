Biletul Zilei: Tripla pentru profit este pregătită »»

14:10

În această vară, românii se vor putea bucura de festivaluri. Relaxarea restricțiilor din data de 1 iunie aduce posibilitate organizării evenimentelor de acest gen. Anunțul a fost făcut de Dan Barna. Evenimentele cu un număr […] The post Vești bune! Festivalurile vor putea fi organizate în acest an. Anunțul făcut de Dan Barna. „Condiţia este ca persoanele respective să fie vaccinate” appeared first on Cancan.