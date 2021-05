Rezolvarea din pix a crizei sistemului de pensii. Ce efecte ar produce creșterea vârstei de pensionare

07:00

Centrul de Sănătate al Societății de Transport București (STB) are, începând cu 19 mai, un nou director general: Mihaela Prodeus. Nu are legătură nici cu medicina, nici cu STB. Are însă cu PNL. În 2016 a fost aleasă consilier local PNL la sectorul 4, dar a renunțat la mandat pentru un post de șefă la […]