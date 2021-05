Anunțul făcut de specialiști! Imunitatea la coronavirus ar putea dura toată viața

16:40

După aproape cinci ani de la divorț, Brad Pitt a obținut custodia comună a celor cinci copii pe care îi are cu Angelina Jolie. Maddox, băiatul în vârstă de 19 ani, nu a fost luat […] The post Victorie pentru Brad Pitt! Actorul a obținut custodia comună a copiilor pe care îi are cu Angelina Jolie appeared first on Cancan.