Ce pensie încasează Nina Iliescu, soția fostului șef al statului. Și-a făcut public talonul

00:00

Iulia Albu are, acum, un păr de invidiat, dar nu mereu a fost așa. Mai mult, s-a confruntat chiar cu mari probleme. A reușit să le rezolve, dar cu mult sacrificiu. Iulia avea să povestească, […] The post Așa a scăpat Iulia Albu de problemele la păr: ”Am făcut injecții în scalp!” appeared first on Cancan.