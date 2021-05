Nicolae Stanciu, două premii importante în Cehia, după sezonul excelent cu Slavia

20:00

Share pe Facebook Share pe Whatsapp LiveScore Video Ultima oră 0 Comentarii Articol de GSP - Publicat vineri, 28 mai 2021, 19:56 / Actualizat vineri, 28 mai 2021 20:00 Claudiu Petrila, 20 de ani, mijlocaș ofensiv, revine în lotul lui CFR Cluj în această vară, după împrumutul la Sepsi. „E unul dintre cei mai talentaţi. Petrila a venit când am înfiinţat echipa a doua, la o selecţie. Am adus copiii din zonă şi am făcut jocuri amicale. Echipa a doua a fost făcută în 30 de zile. El a fost unul dintr...