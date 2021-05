Imagini video cu explozia mașinii de la supermarketul din Arad. Atac terorist? Ce spune SRI

21:30

Marea finală ”Românii au Talent”, de pe Pro TV, a început! Deloc bine pentru Smiley, care a oferit imaginea realityshow-ului: a adormit pe scaun, spre amuzamentul colegului său, Pavel Bartoș. La filmări, Smiley a tras […] The post Smiley a adormit la finala ”Românii au Talent”! Pavel Partoș: ”Iar se concentrează! Așa e când ai copil mic acasă!” VIDEO appeared first on Cancan.