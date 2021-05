CTP, despre alegerile pentru șefia PNL: ”Orban, combinagiu profesionist. Pentru România soluția cea mai bună ar fi Florin Cîțu”

17:10

Refugiată din Tadjikistan, feministă și activistă pentru drepturile minorităților LGBT+, Manizha a reprezentat Rusia la Eurovision. Melodia ei, care e ieșit pe locul 5, a aprins însă spiritele și i-a făcut pe conservatori să o reclame. Rusia a avut an de an apariții controversate la concursul Eurovision. Nici acest an nu a făcut excepție. Manizha […]