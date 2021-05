Bancul zilei| „Copile, maică-ta vorbește cu tine, iar tu n-o asculți”

13:10

Scandal în Timișoara, după ce un bărbat a apelat la o platformă de tractări, văzând că a rămas în pană imediat după ce a cumpărat o mașină. Când a ajuns la destinație, bărbatul i-a cerut […] The post Incredibil. Un bărbat a fost bătut și abandonat cu mașina în pană, după ce a cerut bon fiscal șoferului de la tractări auto appeared first on Cancan.