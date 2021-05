Deputat perchiziționat și umilit la graniță. Care a fost MOTIVUL

16:45

Martorii care au asistat la ultimele clipe din viața afaceristului au povestit firul întâmplărilor din dimineața atentatului de la Arad, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS. Aceștia nu au fost chemați încă la audieri. Omul de afaceri Ioan Crișan venea des la restaurantul din zonă pentru a-și bea cafeaua. Surse judiciare spun că bomba ar fi fost plasată sub scaunul șoferului și detonată de la distanță. Mai mult, sursele noastre spun că victima ar fi fost de curând cu mașina în service. Presa locală scrie că afaceristul ar fi putut fi asasinat de contrabandiștii de țigări, relatează Realitatea PLUS.