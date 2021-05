What’s Up are probleme grave de sănătate! A făcut o mărturisire controversată înainte să părăsească România: “Sper să nu fie ultimul drum…” + ce i-au descoperit medicii la inimă

23:40

Fiul celebrei știriste Dana Războiu a câștigat procesul cu tatăl lui, Ovidiu Brînzan. Cel din urmă trebuie să plătească, în urma deciziei magistraților, o pensie de întreținere în cuantum de un sfert din veniturile sale […] The post Dedesubturile procesului dintre ex-ministrul Sănătății și fiul pe care îl are cu o prezentatoare TV appeared first on Cancan.