De 1 Iunie, Casa Darvas-La Roche – Muzeul Art Nouveau organizează expoziția COPIII şi MAŞINUŢELE VEACULUI TRECUT

In acest an, Raiffeisen Bank va sprjini cu finantari totale de 5 milioane de euro in jur de 100 de startup-uri romanesti care isi dovedesc determinarea in a inova si a se dezvolta. Comunitatea factory numara deja peste 4400 de antreprenori care s-au alaturat pe parcursul celor trei editii de pana acum ale programului, iar 200 dintre business-urile care au trecut prin portile fabricii au beneficiat de mentorat si finantare de peste 8 milioane euro. Factory by Raiffeisen este destinat afacerilor inovatoare care sunt la inceput de drum, dar si celor aflate doar la stadiul de idee, indiferent de domeniul de activitate. Pe parcursul concursului de idei, antreprenorii vor beneficia, pe langa finantare, de indrumare din partea unor consultanti in afaceri, de sesiuni de mentorat si de promovare a produselor sau serviciilor lor. "In aceasta perioada, marcata de incertitudini si instabilitate, antreprenorii cauta in piata oportunitati de finantare si mentorat. Anul trecut am avut ocazia sa sustinem prin intermediul programului factory idei creative si proiecte de business cu potential de a schimba mediul de afaceri romanesc. Cumva, anul trecut am simtit cu totii ca spiritul anteprenorial a devenit mai creativ si mai efervescent, pentru ca timpurile speciale aduc schimbari uneori surprinzatoare. Tocmai de aceea am hotarat ca, din acest an, sa acordam antreprenorilor mai mult timp sa-si inscrie proiectele, pe tot parcursul anului, pentru a le oferi posibilitatea sa-si contureze un plan de afaceri cat mai solid si mai sustenabil. Adaptam astfel programul factory si continuam ce ne-am propus de la inceput: constructia unui ecosistem puternic pentru startup-urile din Romania", a declarat Vladimir Kalinov, vicepresedinte retail la Raiffeisen Bank. Programul factory este completat, anul acesta, de initiativa Startup Studio by factory – un laborator de accelerare prin care antreprenorii pot discuta si dezbate ideile de afaceri, au acces la resurse de educatie antreprenoriala, mentorat si indrumare din partea unor experti pentru a-si pune la punct planul de afaceri. "Odata cu extinderea perioadei de inscrieri pe tot parcursul anului, ne asteptam la o crestere a numarului de participanti. In plus, prin componenta educationala pe care am adaugat-o in acest an programului – Startup Studio by factory, in care s-au inscris, pana acum, peste 175 idei de business, credem ca antreprenorii care vor aplica pentru finantare vor avea proiecte mai valoroase si mai bine pregatite, astfel incat sa atraga clientii si investitorii", a adăugat Vladimir Kalinov. Programul factory are mai multe etape:• inscrierea proiectelor pe tot parcursul anului pe www.raiffesenfactory.ro; • evaluarea periodica a proiectelor de catre o echipa de experti Raiffeisen Bank (perioada maxima de evaluare a unui proiect e de 2 luni);• sesiuni de interviuri intre antreprenorii selectati dupa evaluarea aplicatiilor si specialistii Raiffeisen Bank; • anuntarea proiectelor castigatoare se va face periodic si vor primi finantarea de 50.000 de euro;• Castigatorii vor avea acces la sesiuni de mentorat cu experti in afaceri, dar si la clienti sau investitori; In primele trei editii, in fabrica Raiffeisen Bank au ajuns mai mult de 760 de idei de afaceri au fost inscrise in program, iar peste 200 de startup-uri au fost finantate cu credite in valoare totala de 8 milioane de euro. Mai multe detalii despre program puteti gasi pe www.raiffeisenfactory.ro. Aflat la cea de a patra editie, factory by RAIFFEISEN BANK este un program care sustine inovatia in business prin acordarea unor credite avantajoase de pana la 50.000 euro startup-urilor din Romania. Pana in acest moment, peste 200 dintre business-urile care au trecut prin portile fabricii au beneficiat de mentorat si finantare de peste 8 milioane euro. Mai multe detalii privind noutatile programului factory vor fi anuntate in curand, pe www.raiffeisenfactory.ro si pagina de Facebook Raiffeisen Bank Romania.