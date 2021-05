Cum să porți îmbrăcăminte sportivă și pantofi la modă?

17:40

Ronaldo Deaconu (24 de ani), mijlocașul lui Gaz Metan, dezvăluie de ce nu și-ar dori un transfer la FCSB.„S-a vehiculat că eu am refuzat FCSB, dar nu am zis asta. Am spus că nu știu de o ofertă concretă de la ei. Cred că nu e un culoar fotbalistic bun pentru mine acolo. Eu asta urmăresc acum, nu banii. Încă sunt tânăr, pot îmbina experiența celor 5 ani de Liga 1 cu vârsta, care încă e de partea mea. Urmează o perioadă bună pentru mine. ...