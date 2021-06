Povestea care te va face să lăcrimezi. Diana, o tânără de 29 de ani, își caută cu disperare mama: „De la 2 luni am fost lăsată în grija bunicii”

19:30

Zilele trecute, What’s Up și-a pus fanii pe jar. Acesta a postat o fotografie în care apare înconjurat de o mulțime de bagaje, în fața aeroportului și le-a spus internaților că va pleca pentru o […] The post Motivul pentru care What’s Up a plecat din România! Alice Badea a făcut lumină. „Ne revedem curând” appeared first on Cancan.