HARTA INTERACTIVĂ - Câți oameni s-au vaccinat chiar în orașul tău - Verifică informațiile aici

00:45

Cristian Rizea a vorbit, luni seara, în emisiunea "Jocuri de putere", de la Realitatea PLUS, despre cum erau spionați românii prin intermediul cardurilor de sănătat, care - după cum știm - conțin datele private ale fiecărei persoane în parte. Declaratia sa vine in contextul interviului acordat de Lucian Duta jurnalistei Ancai Alexandrescu, in emisiunea "Culisele statului paralel".