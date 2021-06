Gabriela Prisăcariu și-a schimbat buletinul. Viitoarea mămică a devenit ”doamna Oțil” și-n acte

23:20

După cinci luni, Culiță Sterp a părăsit competiția Survivor România. Artistul a ajuns în România și le-a dezvăluit urmăritorilor săi din mediul online că s-a ales cu unele probleme de sănătate după experiența din Republica […] The post Culiță Sterp, probleme de sănătate după Survivor România! Artistul le-a dezvăluit fanilor cu ce se confruntă appeared first on Cancan.