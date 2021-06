Bianca Drăgușanu, gafă vestimentară înainte să apară la Teo Show. A publicat din greșeală imagini în care unul dintre sâni “i-a evadat” din decolteul generos | FOTO

10:30

Pe pagina de Facebook The never forgotten Romanian children – Copiii niciodată uitați ai României se regăsesc poveștile de viață a sute de oameni care își caută cu disperare părinții sau chiar copiii. Caliu Diana […] The post Povestea care te va face să lăcrimezi. Diana, o tânără de 29 de ani, își caută cu disperare mama: „De la 2 luni am fost lăsată în grija bunicii” appeared first on Cancan.