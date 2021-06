Cea mai mare clădire de birouri, din lemn, a costat 4 milioane de euro. Factura la energie e ridicol de mică FOTO

Noul sediu al companiei IT Creatopy, aflat lângă Oradea, este cea mai mare clădire de birouri construită din lemn la est de Viena. Imobilul are 2.400 de metri pătraţi, găzduieşte 250 de angajaţi şi are un consum de energie de şapte ori mai mic comparativ cu o clădire din cărămidă şi beton.

