Coronavirus România, 2 iunie 2021. Câte cazuri noi SARS–CoV–2 s-au înregistrat, în ultimele 24 de ore

21:20

Andreea Iordăchescu, tânăra care s-a răsturnat cu ATV-ul și a ajuns în comă la o clinică din Germania, a ieșit din comă. Și-a revenit miraculos, iar acum are planuri mari pentru viața ei. A fost […] The post Revenire miraculoasă! Andreea Iordăchescu a ieșit din comă. Se răsturnase cu ATV-ul și a ajuns în stare gravă într-o clinică din Germania appeared first on Cancan.