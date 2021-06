Andreea Ibacka și Cabral au împlinit 10 ani de căsnicie! Dezvăluiri neștiute din mariajul celor doi: ”Mi-a mâncat tinerețile”

07:50

Bianca Drăgușanu se pare că s-a despărțit de iubitul ei, Gabi Bădălău, cel cu care ar fi trebuit să ajungă la altar în curând. Cei doi plănuiam chiar să aibă parte de două nunți, în […] The post Bianca Drăgușanu s-a despărțit de Gabi Bădălău? ”E important să știi când să pleci dintr-o relație” appeared first on Cancan.