Cum s-a pozat Bianca Drăgușanu, după ce a făcut mărturisiri despre o posibilă sarcină

08:20

Băiatul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani nu are deloc parte de liniște zilele acestea. După ce a fost prins conducând sub influența substanțelor interzise și a recunoscut faptul că de-a lungul timpului […] The post Fulgy se teme pentru viața lui. Băiatul Clejanilor îl acuză pe Nelson Mondialu că-l terorizează appeared first on Cancan.