Se ține Marius Șumudică de cuvânt? Promisiunea făcută după ce a semnat cu CFR Cluj: „Trebuie să fii nebun ca să faci asta”

Marius Șumudică (50 de ani) este noul antrenor al campioanei CFR Cluj! Azi a semnat contractul valabil pe următoarele două sezoane.„Marți am început negocierile serioase cu președintele Marian Copilu și astăzi am semnat. Vă dau cuvântul meu de onoare că am semnat aproape cu ochii închiși, am simțit permanent că totul este în regulă. Mă bucur foarte mult că am încheiat repede și nu am stat în negocieri lungi. Abia aștept să începem lucrul efectiv împreună. ...