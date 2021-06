Simona Hapciuc, schimbare radicală de look! Cum i-a surprins vedeta pe fanii din mediul online

11:00

O bătrână în vârstă de 82 de ani ar fi fost torturată și lovită chiar de fiul ei, care, în plus, ar fi încercat, în mai multe rânduri, să o arunce pe femeie într-o fântână, […] The post Caz incredibil în Neamț. Bătrână în vârstă de 82 de ani, la un pas să fie aruncată într-o fântână, chiar de fiul ei. “Dumnezeu m-a îmbărbătat de am scăpat cu zile” appeared first on Cancan.