Un șofer din Iași, mort de beat, a adormit în intersecție! Polițista i-a bătut în geam

12:40

Tavi Colen (54 de ani) a dezvăluit că a fost infectat cu COVID-19 în două rânduri, prima dată fiind cel mai rău, pentru că a stat țintuit la pat timp de o lună. Nici familia […] The post Tavi Colen, infectat cu COVID-19 în două rânduri. “Nu mai puteam să respir! O lună întreagă am stat la pat” appeared first on Cancan.