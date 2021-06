Asasinatul de la Arad. Mihaela Brooks, profiler: „Sunt multe greșeli făcute de anchetatori”

23:45

Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad a dispus, astăzi, față de 7 persoane, măsura preventivă a controlului judiciar pentru 60 de zile. Cei 7 bărbați plasați sub control judiciar au vârste cuprinse între 22 și 51 de ani și au domiciliul în municipiul Bârlad, județul Vaslui. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și fals în declarații, relatează realitateadevaslui.net.