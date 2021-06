Coronavirus România, 3 iunie 2021. Câte cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore

20:20

Simona Hapciuc și-a obișnuit fanii cu tot felul de apariții sexy și cât mai feminine, însă de această dată a simțit nevoia de o schimbare și a abortat un cu totul alt stil, de bad […] The post Simona Hapciuc, schimbare radicală de look! Cum i-a surprins vedeta pe fanii din mediul online appeared first on Cancan.