Ashleigh Barty a abandonat de la Roland Garros! Încă un „șoc” la Paris: de ce s-a retras australianca

România a pierdut amicalul cu Georgia, 1-2. Andrei Ivan (24 de ani, atacant) consideră că „tricolorii” au făcut o partidă bună.„Au jucători foarte buni cei de la Georgia. Nu sunt o echipă slabă. O să lucrăm pe parcurs și sperăm să câștigăm cu Anglia. Echipa joacă foarte bine, și azi am jucat un fotbal foarte frumos. Mă bucur că am marcat. Am făcut un sezon bun în Liga 1, sunt într-o formă foarte bună și sper s-o țin tot așa. ...